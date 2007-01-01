ВТБ Лизинг выходит на рынок облигаций

ВТБ Лизинг выходит на публичный рынок заимствований. Компания планирует выпустить биржевые облигации серии 001Р-МБ-01, объем выпуска составит 1 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. При размещении дебютного выпуска компания будет ориентироваться на розничных инвесторов.

«Выход на рынок долговых ценных бумаг является частью нашей стратегии по диверсификации источников финансирования и укреплению своей позиции на рынке лизинга. Мы рассчитываем, что облигации ВТБ Лизинг будут пользоваться спросом среди инвесторов благодаря высокому кредитному качеству и устойчивому финансовому положению компании, что подтверждено высоким кредитным рейтингом», - говорит генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам 2023 года портфель ВТБ Лизинг по МСФО превысил 520 млрд рублей, объем нового бизнеса в 2023 году составил 355 млрд рублей, а чистая прибыль – 13 млрд рублей. Компания предлагает актуальные лизинговые продукты для юридических и физических лиц, создаёт комплексные решения для задач любых масштабов и сложности, сотрудничая с тысячами поставщиков и участвуя в программах господдержки бизнеса.