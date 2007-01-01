В 2024 году на лекарства для льготников в Калужской области выделили 2,5 миллиарда рублей
Основные расходы идут на лечение онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. За пять лет количество средств на льготные лекарства увеличилось на 85%. Об этом на планерке правительства рассказал на планерке правительства рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что проводимая работа позволяет сохранять и увеличивать продолжительность жизни пациентов. Также из федерального бюджета в Калужскую область направили более 1 миллиарда рублей на помощь людям, которые имеют инвалидность в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», на обеспечение людей по высокозатратным нозологиям и на покупку психотропных и наркотических средств для лечения паллиативных больных.
Благодаря тому, что закупкой медикаментов и снабжением ими населения занимается один поставщик - «Калугафармация» и Центр организации закупок в сфере здравоохранения, удается сохранять запас лекарств, правильно их хранить.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что такой подход приносит хороший результат.
- Считаю эту практику абсолютно оправданной и правильной. Она кроме всего прочего позволяет избежать ситуаций, когда больницы создают каждая у себя излишний запас, который потом приходится списывать, выкидывать, - отметил Шапша. - Денег на лекарства тратится всё больше и больше. И очень важно, чтобы все они доходили до пациентов.
Также губернатор акцентировал особое внимание на том, что в этой системе не должно быть сбоев.
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