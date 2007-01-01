«Лично, ножками»: зачем Денисов ходит пешком по Калуге?

Городской голова Калуги в последние несколько недель ощутимо взбодрил не только коммунальщиков, но самих калужан.

В понедельник, 1 июля, очередной проход по улице Тульской вылился в ряд конкретных указаний со сроками исправления недостатков.

Некоторые горожане слегка оторопели: почему градоначальник раздает указания своим подчиненным в соцсетях?

Под видеопостами Денисова сразу появляются десятки предложений о новых маршрутах утренних прогулок. Калужане поняли – есть реальная возможность заставить навести порядок на их улицах.

Мы попытались разобраться, для чего это нужно городскому голове и насколько реально помогает такой способ управления сделать Калугу чистой и уютной.

Взбодрите свои подведы

Первый утренний обход Денисова, опубликованный в соцсетях, вызвал бурную реакцию горожан. Многие скептически отнеслись к такому нововведению. Однако, другие калужане сразу поняли – есть реальная возможность заставить навести порядок на их улицах.

Однако, больше самого видео жителей Калуги порадовала подпись под ним. Фразы Денисова стали практически новым мемом.

- Управление городского хозяйства, просыпаемся! … Приводите в чувства свои подведы! «Не в лесу живём!» —написал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ под первым своим видеопостом с утренней прогулки.

О том, что «свои подведы» давно нужно было взбодрить калужане говорят давно. Многочисленные ежедневные жалобы на открытые люки, мусор, поваленные и опасные мертвые деревья, траву в рост человека, ямы на дорогах и множество других проблем, сыпятся в ежедневном режиме практически под каждым сообщением Денисова в социальных сетях.

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что большинство горожан с пониманием и благодарностью отнеслись к этим прогулкам градоначальника.

- Денисов Д – уважение, не много руководителей города стоят ногами на земле и видят жизнь не из окна персонального автомобиля, - пишет Елена Савина. - Удачи Вам на благо калужанам и здоровья.

После решения лично пройтись по утрам по Калуге, некоторые предложили городскому голове не делать это в одиночку.

- Надо ходить не только вам, у вас куча замов, каждому пешочком определённые участки раздать с фото и отчётом о прогулке, если не боятся, конечно, - предлагаем калужанин с ником Lean Lean.

Можно даже расширить это предложение и провести некий флешмоб: #Не-в-лесу-живем. Записать подобные видео и опубликовать их не составит особенного труда. А уж мест, для таких флешмобов в Калуге предостаточно.

Хоть вприсядку, лишь бы результат был

Жесткий и необычный стиль приказов и поручений Денисова заметили сразу. Он не свойственен мягкому обращению и увещеванию, которыми были заполнены посты градоначальника долгое время. Кстати, Денисов на посту городского головы уже рекордное по срокам время. До него, город менял своих градоначальников как томная дама позапрошлого века перчатки.

- Какая муха его укусила? – спрашивает калужанин Евгений.

Скорее всего насекомые здесь ни при чем, равно как и публичная отповедь губернатора, опубликованная тоже в соцсетях. Понятно, что подобные публикации не являются неожиданными, эмоциональными вбросами случая. Долгое время стиль руководства Денисова был немного иным. Видимо, человек надеялся, что его мягкий тон не воспринимается подчиненными как возможность спустить на тормозах решение того или иного вопроса.

Увы, вероятно, спокойствие постепенно засасывало, как болото и необходима была жесткая встряска. Физики очень хорошо знают, что любая система норовит уйти в состояние покоя. Так называемые подведы не исключение. Хотя по словам наших источников в кулуарах городской управы, скрытая от глаз общества работа внутри подразделений налажена.

Действительно, Денисов до последнего времени склонялся к спокойному, системному решению проблем. Возможно, это не позволяет «махнуть шашкой» на радость жителей, но именно основательное исследование проблемы, поиск решения не одномоментного, а фундаментального, позволяет не только, к примеру, быстро спилить сухие деревья, но настроить механизм работы, чтобы такая проблема в будущем больше не возникала.

Рассуждения «диванных аналитиков» о пиаре отметаем сразу. Денисову незачем пиариться. Он не избирается голосованием, а назначается на работу городской думой.

Так вот, последние встряски понадобились именно потому, что система стала заболачиваться. Решение об увольнении сразу двух руководителей ключевых коммунальных служб не спонтанное. Объединение двух «подведов» в одну организацию, о котором говорит Дмитрий Денисов, быть может позволит не распылять силы и средства и не давать возможности кивать друг на друга подразделениям, выполняющим по сути одну работу.

А главное – это результат. И он виден многими калужанами.

- Спасибо за оперативное решение, просьба ещё, чтобы два раза не гонять на одно и то же место - по улице Энгельса у дома 113, это прямо за углом от Никитина, сухие деревья опились тоже - под ними дети в школу, спортшколу и детский садик ходят, будем очень благодарны! – написал Дмитрий Коноплев через пару дней после первой прогулки Денисова по улице Никитина.

Прогулка в понедельник, 1 июля по улице Тульской вылилась в ряд конкретных поручений.

- Удалить мёртвые деревья на Тульской улице, сухие ветки убрать сегодня же, - написал Дмитрий Денисов. - Торговые сети должны повернуться лицом к городу! Управлению экономики в срочном порядке усилить рейдовые мероприятия с мониторингом территорий у сетевых магазинов. Усилить работу административных комиссий. Сформировать график обхода на ближайший месяц и представить мне.

Предпринимателей прошу активнее следить за порядком на прилегающих к сетевым магазинам земельных участках. А наши административные комиссии в этом помогут!

Об ответственности собственников магазинов к прилегающей территории писалось и говорилось много. Нынешний пассаж в их адрес – четкий посыл: больше такого терпеть город не будет. И он тут же нашел отклик среди горожан.

- Да, в этом мэр прав, - пишет Ирина Федотова. - Руководители сетевых магазинов вообще не убираются даже в радиусе 5 метров, территория как после бомбежки...

Что же в итоге?

Можно, конечно, продолжать иронизировать в соцсетях, писать, что «все это ерунда и пиар», но наверное, если есть у человека чувство любви к своему городу, то, гораздо полезнее будет присоединиться к тем, кто не самореализуется в сарказме, а дает конкретные адреса и пишет о реальных проблемах.

Тем более, что как нам сообщил сам градоначальник, прогулки по Калуге не разовая акция.

- Прогулки мои утренние – мера вынужденная, но не одномоментная, - рассказал Дмитрий Денисов. - Буду продолжать гулять, готов обойти все обозначенные калужанами адреса и улицы. И сделаю это. Ведь главное, чтобы был результат. И он уже есть. Сейчас обновилась команда в управлении городского хозяйства. Назначил нового начальника и его зама. Сейчас мы вместе с командой УГХ внедряем в свою работу новые методы контроля благоустройства и чистоты в городе. Лично, ножками.