Изменился список разрешенных для купания водоемов Калуги

В понедельник, 1 июля, городская управа Калуги сообщила, в каких водоемах на территории города разрешено купаться.

Роспотребнадзор признал правый и левый берега Оки пригодными для купания, но запретил плавать в Яченском водохранилище около Бора. Теперь в списке водоемов, где купаться разрешено, четыре позиции: водоем в Лаврово-Песочне, Андреевский карьер, Рождественские пруды и Нижняя Вырка.

Помимо Яченского водохранилища не рекомендуют купаться в озере Резвань, у деревень Верхняя и Нижняя Вырка в Угре (отмель у моста на дороге Калуга-Воротынск). в Угре (отмель у моста на дороге Калуга-Воротынск), озере Резвань, Оке в городской черте Калуги, в пруду у деревень Верхняя и Нижняя Вырка.