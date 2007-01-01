Изменился список разрешенных для купания водоемов Калуги
В понедельник, 1 июля, городская управа Калуги сообщила, в каких водоемах на территории города разрешено купаться.
Роспотребнадзор признал правый и левый берега Оки пригодными для купания, но запретил плавать в Яченском водохранилище около Бора. Теперь в списке водоемов, где купаться разрешено, четыре позиции: водоем в Лаврово-Песочне, Андреевский карьер, Рождественские пруды и Нижняя Вырка.
Помимо Яченского водохранилища не рекомендуют купаться в озере Резвань, у деревень Верхняя и Нижняя Вырка в Угре (отмель у моста на дороге Калуга-Воротынск). в Угре (отмель у моста на дороге Калуга-Воротынск), озере Резвань, Оке в городской черте Калуги, в пруду у деревень Верхняя и Нижняя Вырка.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....