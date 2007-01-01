Заместитель директора Дворца спорта погиб в аварии

Смертельное ДТП произошло утром 30 июня.

В Ульяновском районе около 11 утра на дороге «Козельск-Хвастовичи» автомобиль «БМВ» улетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Затем стало известно, что за рулем иномарки находился 62-летний замдиректора Дворца спорта Владимир Кирсанов. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального минспорта.

Судя по предварительным данным, Владимир Кирсанов не справился с управлением. Обстоятельства происшествия устанавливаются.