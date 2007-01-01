Заместитель директора Дворца спорта погиб в аварии
В Ульяновском районе около 11 утра на дороге «Козельск-Хвастовичи» автомобиль «БМВ» улетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.
Затем стало известно, что за рулем иномарки находился 62-летний замдиректора Дворца спорта Владимир Кирсанов. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального минспорта.
Судя по предварительным данным, Владимир Кирсанов не справился с управлением. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....