В Калужской области ищут мужчину в черной джинсовой куртке
Последний раз Александра Кукарева видели в деревне Давыдково Московской области. Судя по данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», 33-летний мужчина может находиться в Калужской области.
Александр худощавого телосложения, его рост 180 сантиметров. Волосы черные, глаза карие. Он был одет в черную джинсовую куртку, черную футболку, черные джинсы.
Если вы располагаете какой-либо информацией, звоните по номеру 8 (800) 700 54 52 или 112.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....