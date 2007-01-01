Калужанки расчистили землю от мусора и высадили цветы
В одном из дворов по улице Космонавта Комарова калужане не стали ждать прихода благоустройства, а облагородили замусоренный пустырь сами.
Еще в 2022 году две калужанки расчистили соседствующий с мусоркой кусочек земли и высадили там цветы и кустарники.
Уже третий год весной, летом и осенью местных жителей и прохожих радует пестрая красота живых растений.
Так сегодня выглядит результат их труда.
Подробнее о том, как выглядело это место ранее и сколько усилий потребовалось калужанкам, мы рассказывали в статье.
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