Калужанки расчистили землю от мусора и высадили цветы

Местные жители создали островок красоты.

В одном из дворов по улице Космонавта Комарова калужане не стали ждать прихода благоустройства, а облагородили замусоренный пустырь сами.

Еще в 2022 году две калужанки расчистили соседствующий с мусоркой кусочек земли и высадили там цветы и кустарники.

Уже третий год весной, летом и осенью местных жителей и прохожих радует пестрая красота живых растений.

Так сегодня выглядит результат их труда.

Подробнее о том, как выглядело это место ранее и сколько усилий потребовалось калужанкам, мы рассказывали в статье.