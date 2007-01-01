Родители калужских выпускников благодарят школьных учителей

Добрые слова в адрес педагогов 45 школы прислали в редакцию.

Родители выпускников девятого класса школы № 45 города Калуги прислали в редакцию письмо благодарности педагогам и школе.

- Спасибо вам за многолетний труд! Вы – не просто преподаватели, вы – учителя для наших детей на всю жизнь. Вы не только изучали с ними школьную программу, но и учили их быть самостоятельными, не бояться ошибок и нести ответственность за свои поступки, учили быть добрыми и честными людьми. Желаю вам здоровья, долгих лет, сил и терпения, чтобы из-под вашей указки вышло еще много достойных и талантливых людей. Спасибо, что вы не сдавались даже тогда, когда сдавались сами дети, упорно вели их к цели и верили в них.

Отдельные слова благодарности хочется выразить администрации школы. Огромное спасибо за то, что не оставались равнодушными к возникающим проблемам и конструктивно их решали, за то, что создаете для ребят достойные условия не только для учебы, но и для организации их внеучебной деятельности.

Ну и особая благодарность нашему классному руководителю Самигуллиной Светлане Павловне. Это по настоящему чуткий, добрый, заботливый человек.

В добрый путь всем выпускникам 2024 года!