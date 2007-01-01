У жильцов дома в Козельске Калужской области забрали уличную колонку

Специалисты сообщили, что нужно провести замену. Когда - неизвестно.

Ранее в редакцию обратились жители Козельска.

- У дома № 31 по улице Горького в Козельске 10 июня демонтировали уличную колонку. В доме проживает ветеран труда, она по дому ходит, но идти к соседним домам на колонку ей не по силам. Огромная просьба вернуть колонку к дому № 31.

- Колонку сняли для замены, - ответили женщине в министерстве строительства и ЖКХ региона.

- Точных сроков установки назвать не можем, так как оборудование находится в закупке. К слову, колонку, которую сняли для замены, уже меняли в начале текущего года. Редакция обратилась за пояснениями в министерство, но ответ до сих пор не получен.

Жители дома уже двадцать дней живут без колонки.