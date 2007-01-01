У жильцов дома в Козельске Калужской области забрали уличную колонку
Ранее в редакцию обратились жители Козельска.
- У дома № 31 по улице Горького в Козельске 10 июня демонтировали уличную колонку. В доме проживает ветеран труда, она по дому ходит, но идти к соседним домам на колонку ей не по силам. Огромная просьба вернуть колонку к дому № 31.
- Колонку сняли для замены, - ответили женщине в министерстве строительства и ЖКХ региона.
- Точных сроков установки назвать не можем, так как оборудование находится в закупке. К слову, колонку, которую сняли для замены, уже меняли в начале текущего года. Редакция обратилась за пояснениями в министерство, но ответ до сих пор не получен.
Жители дома уже двадцать дней живут без колонки.
Это пол беды что радиус мал, там весной, осенью да и зимой, образуется лёд в пограничной зоне где солнце не прогревает и падает тень от забора. Зимой там постоянно народ улетает на середину кольца. Практически через 1-2 метра откуда начинается забор постоянно образуется лёд в холодный период. Там даже крадучись на 20- 40 км/ч, очень стремно....
Уважаемая редакция! Уточните, что имеет в виду губернатор, когда в очередной раз заявляет о перезапуске завода? Население понимает это как начало его функционирования (запуск конвейера, выпуск готовой продукции), а губернатор его уже на протяжении года "перезапускает"... При этом завод ничего не производит....