«Он помогает ей, а она – людям»

Специалист соцотдела «Промсорт-Калуга» рассказала о своем необычном и очень красивом хобби

Говорят, ни один час жизни не пропадет даром, если он проведен верхом на лошади. Эту простую истину давно уже уяснила для себя специалист по социальным вопросам электрометаллургического завода «Промсорт-Калуга» Екатерина Мишанская.

БЛАГОРОДНЫЕ КАЧЕСТВА

О том, что лошади учат человека добру и состраданию Екатерина узнала еще в детстве, когда каталась на колхозных тяжеловозах летом у бабушки. Эти благородные качества и привели нашу героиню в нынешнюю профессию, где нужно регулярно взаимодействовать с людьми, решать их проблемы и создавать на заводе по-настоящему теплую и дружескую атмосферу.

На металлургический завод Екатерина пришла практически с самого его основания - в 2008 году и долгое время работала помощником гендиректора. Совсем недавно она перешла в социальный отдел. За эти годы у них с мужем родились двое детей, а сама она погрузилась в активную жизнь предприятия .

- Раньше, когда я работала в приемной, то лишь со стороны наблюдала за работой коллег из соцотдела, я не подозревала, насколько глобальные здесь происходят вещи, - рассказывает Екатерина. Этот отдел занимается поддержкой работников во всех сферах: медицина, семья, спорт, волонтерство, питание сотрудников, организация праздников и соревнований, детского отдыха и санаторно-курортного лечения, и многое другое. И это не говоря о том, что почти каждый месяц на заводе проходит какое-то мероприятие или праздник, например, корпоративная спартакиада в июне или праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» в сентябре.

- Также наш отдел занимается выплатой различных видов материальной помощи, - рассказывает Екатерина. – Возмещаем оплату абонементов в фитнес-центры и организуем занятия по многим видам спорта. А тем работникам, кто живет в отдаленных населенных пунктах, куда не ездят наши корпоративные автобусы, мы возмещаем плату за проезд. Также у нас есть компенсация за детские сады.

ПОСТОЯННЫЙ «ДВИЖ»

Сейчас вместе с коллегами из разных отделов Екатерина с головой ушла в подготовку к главному профессиональному празднику заводчан – Дню металлурга. Отмечают его в третье воскресенье июля в формате семейного праздника, но готовиться к нему начинают еще с февраля, ведь нужно сформировать внушительный пакет документов и характеристик для награждения работников.

Но, соцотдел заботится не только о своих сотрудниках и их семьях. Здесь проходит много волонтерских и благотворительных акций. Например, много лет металлурги помогают дому-интернату для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья «Двуречье» в Медынском районе Калужской области, а также детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, детям из многодетных и малообеспеченных семей Боровского и Износковского районов. Ко Дню Победы волонтеры поздравляют ветеранов, малолетних узников и тружеников тыла Боровского района: отвозят продуктовые наборы, помогают по хозяйству и оказывают гуманитарную помощь.

Социальный отдел Промсорт-Калуга организует эти волонтерские мероприятия, и с каждым разом к ним присоединяется все больше неравнодушных заводчан. Работники предприятия участвуют в сборе макулатуры и батареек, благоустройстве общественных пространств и экологических акциях, оказывают помощь обнинскому зоозащитному центру «Ковчег», открыли спортивную и воркаут-площадки, помогали организовывать танцевальные вечера в городском парке Обнинска.

В общем, работы предостаточно. Каждое утро, зайдя в кабинет, Екатерина первым делом проверяет почту - не появились ли новые заявки на скрининговые обследования, чтобы оперативно оформить гарантийное письмо и направить в клинику. Дело в том, что завод в рамках ДМС предоставляет своим сотрудникам право раз в год проходить дорогостоящее обследование по одному из пяти медицинских направлений. Так что при таком объеме задач, масштабах завода и количестве сотрудников постоянный «движ» на работе – дело обычное.

«БЕЗ ХОББИ НИКАК НЕЛЬЗЯ!»

Возникает логичный вопрос: как же при такой загруженности на работе и наличии двух детей она умудряется находить время для своего необычного хобби?

- А без этого никак нельзя, - уверенно заявляет Екатерина. – Общение с лошадьми – это своеобразный буфер обмена: они забирают негатив и возвращают позитив.

Как признается наша героиня, к лошадям она неравнодушна с детства. Лето проводила у бабушки с дедушкой в деревне. У деда своего коня не было, так как это – дорогое удовольствие. Лошади были колхозные, их приводили, когда надо было перепахать поле.

- Помню себя на лошади в пять лет, - рассказывает Екатерина. - Просыпаюсь поутру, выбегаю во двор, вижу, что лошади уже стоят и их готовят к работе. Конечно, никто открыто не говорил, что можно брать колхозную лошадь, но мне как-то удавалось ее уводить. Уже в подростковом возрасте с вечера брала у дедушки уздечку, прятала под ёлкой во дворе, а утром шла в табун, распутывала у лошади ноги, так как они были стреножены, надевала уздечку и уходила на два-три часа без седла гулять по полям и лесам. Дедушка даже не знал, а бабушка, кажется, догадывалась, но ему меня не сдавала.

- Неужели так просто было ребенку совладать с таким крупным животным?

- Сейчас я уже взрослая и понимаю, что надеть уздечку – это довольно сложно, поэтому до сих пор удивляюсь – как я это делала тогда. Возможно, все дело в том, что колхозные лошади – тяжеловозы, они спокойные и лояльные к людям, поэтому разрешали ребенку на себя взбираться. Для этого, кстати, приходилось сперва запрыгивать на пенёк и уже с него на лошадку.

- И что же, ни разу даже не падали?

- Падала, конечно, - смеется Екатерина. - Однажды отправились с братом отводить лошадь в колхоз, вдвоем сели на коня, я сзади. А там шатает сильно, ну и я шлепнулась с него, еще и брата за собой стащила. Но все закончилось хорошо, мы не пострадали.

«МАЛЬЧИШ-ПЛОХИШ»

Детская любовь к этим благородным животным не утихла и во взрослом возрасте, даже когда поездки в деревню к бабушке с дедушкой остались лишь в воспоминаниях. В какой-то момент, после очередного насыщенного трудового дня Екатерина вдруг поняла – ее тянет к лошадям, она тоскует по общению с ними. Так она начала раз в неделю ездить в конноспортивный клуб и брать лошадь на прокат. Потом два раза в неделю, затем три. В итоге затянуло так, что было принято решение купить собственную лошадь.

- Его зовут Пьер Безухов, но я его ласково зову Пьеро, - рассказывает Екатерина о своем скакуне. - Он был школьной лошадью конноспортивного клуба и ходил под детьми. А у лошадей спортивных пород есть особенность – они очень не любят, когда на них ездят разные люди, особенно дети, которые не имеют опыта. Поэтому с Пьеро ребята падали раз по пять за тренировку - он показывал характер. У меня тогда не было постоянной лошади, и я решила взять его в аренду. Вижу, что под одним человеком он ведет себя адекватно, но при этом замечаю, что он с огоньком! А мне очень нравятся такие мальчиши-плохиши конного мира - чтобы имели свое мнение. Я тогда как раз стремилась к любительскому конкуру (прыжки через препятствия), и такие бунтарские качества, когда конь подвижный и с характером, там очень ценны. Решаю: такого надо брать!

С тех пор каждый день по 2-2,5 часа Екатерина занимается с Пьеро. Она передала свою любовь и дочке Ане, которая тоже увлеклась конным спортом.

- Лошадь обязывает человека ухаживать за ней ежедневно, тем более спортивная – ее мышцы должны работать. Сначала кажется, что у тебя нет столько времени, а потом уже не можешь без этого жить. Дома у меня нет телевизора, я не трачу на него свой ресурс, поэтому могу все это время посвятить Пьеро. После работы, когда заезжаешь на конюшню, общаешься с ним, чистишь его, гуляешь верхом, он забирает всю усталость и негатив, перерабатывает, и вот ты приезжаешь домой к семье уже с очищенными мыслями, как заново рождённая.

- Как думаете, чем лошади похожи на людей?

- Они очень доверчивые. Это их сильная, и в то же время самая слабая сторона. Когда с ними находишься в близких отношениях, они пойдут за тобой туда, куда ты их направишь, даже если это будет небезопасно, даже если ты поведешь их на верную смерть. Они это сделают, потому что будут думать: «Раз человек этого хочет, значит я должен сделать». А еще лошади очень интеллектуальные животные. У каждой есть свой характер и нрав.

- С кем же в итоге проще договориться, с лошадью или человеком?

- С людьми, ведь мы разговариваем на одном языке. Когда я прихожу на работу, то всегда знаю, чего ждать от коллег. Если есть какие-то противоречия, мы всегда можем их обсудить, взвесить, найти решение. А вот с лошадью каждый раз приходится искать новый язык. Сегодня она настроена на работу, а завтра нет, и вот по ее движениям начинаешь гадать, какое у нее сегодня настроение и какой к ней нужен подход, требуется колоссальное терпение.

Тем не менее, именно Пьеро, этот мальчиш-плохиш, позволяет Екатерине каждый день очищаться и со свежими силами возвращаться к рабочим будням, где у нее множество важных дел и задач. Он помогает ей, а она – людям, такой вот у них интересный тандем.