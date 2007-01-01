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Общество

Шинный завод Gislaved приглашает на работу

15:30 сегодня
0 1216
Читайте KP40.RU:

Ждем в нашу команду:

  • Операторов производственной линии
  • Операторов склада
  • Механиков
  • Электриков
  • Сотрудников офиса: бухгалтеров, делопроизводителей и других специалистов.

Завод Gislaved является частью шинного кластера «Кордиант». Калужская площадка - это современное производство, впитавшее в себя международный опыт и экспертизу в шинной индустрии.

  • 80% сотрудников работают на заводе более 5 лет
  • 38 лет – средний возраст коллектива
  • Заводская столовая, корпоративный транспорт, ДМС

+7 4842 411 668

+7 965 707 0170

+7 965 707 0219

Место работы – индустриальный парк Росва

gislaved-tire.ru/factory/

Реклама. Филиал АО «Кордиант» в г. Калуге. erid: 2Vfnxy5AmgL
ВНИМАНИЕ!

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дядя саша 1

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Да и девки раньше были красивее 🙂

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было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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14:07 21.08
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mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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14:06 21.08
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wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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