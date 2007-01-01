Шинный завод Gislaved приглашает на работу
Ждем в нашу команду:
- Операторов производственной линии
- Операторов склада
- Механиков
- Электриков
- Сотрудников офиса: бухгалтеров, делопроизводителей и других специалистов.
Завод Gislaved является частью шинного кластера «Кордиант». Калужская площадка - это современное производство, впитавшее в себя международный опыт и экспертизу в шинной индустрии.
- 80% сотрудников работают на заводе более 5 лет
- 38 лет – средний возраст коллектива
- Заводская столовая, корпоративный транспорт, ДМС
+7 4842 411 668
+7 965 707 0170
+7 965 707 0219
Место работы – индустриальный парк Росва
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Лента комментариев
wolkmart
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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