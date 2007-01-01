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Общество

Шапша поручил не снижать темпов маркировки и учёта сельскохозяйственных животных

Этот вопрос в понедельник, 3 июня, обсуждался на заседании правительства.
Дмитрий Ивьев
10:35 сегодня
0 58
Читайте KP40.RU:

Учет необходим для сохранения эпизоотического благополучия нашего региона.

 Губернатор Калужской области отметил, что за первые четыре месяца года произведено почти 182 тысячи тонн молока, более 42 тысяч тонн мяса, около 47 миллионов яиц.

Производство сельхозпродукции выросло на 5,2%.

- На качество и безопасность продукции влияет много факторов, в том числе соблюдение производителями ветеринарных правил, биологическая защищённость хозяйств и предприятий, эпизоотическое благополучие региона в целом, - заявил Владислав Шапша.

По данным Росстата, сейчас общая численность крупного рогатого скота в калужских хозяйствах составляет 233,7 тысячи голов, свиней – 96,8 тысячи голов, мелкого рогатого скота – 26,6 тысячи голов, 5,3 миллиона голов сельскохозяйственной птицы, 27 тысяч голов кроликов, порядка 17 тысяч пчелосемей.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Гдэ? (и жест рукой ладонью вверх)

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
11:02 02.06
5 2514
ниссан

как же брехать не надоело,для начала верните старое исполнение сайта. этот отстой!!!!!😀

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
21:27 01.06
5 2514
VGA

Если бы я хотел украсть эту фиг...урку, то не стал бы писать об этом. Не судите других по себе. А если можете, то вообще не судите.

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
20:13 01.06
8 2741
ecilop

среднее - это "совковый" пережиток

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
19:34 01.06
5 2514
Paradizka

У меня такое впечатление, что журналисты перепечатывают материалы о событиях друг у друга, не обращаясь к первоисточникам. В "аналитике", после микширования, нелепости растут, как снежный ком. Увы.

...
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19:28 01.06
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ecilop

парковка для инвалидов стала за счет урезания парковки ,а не появилась !!!!

...
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19:20 01.06
1 1563
ecilop

даешь каждому Калужанину по "космонавтику"!!!!!!

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
19:15 01.06
8 2741
RudeBoy

Лучше бы деревья какие-нибудь интересные сажали.

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
16:05 01.06
8 2741
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину.

...
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Адмирал провёл детство в калужском имении
15:48 01.06
1 2005
Василёк

рисунки - это конечно хорошо, даже детские. но убожество этих шкафов и то, как они уродуют остатки исторической части города - это просто за гранью разумного.

...
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14:35 01.06
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