Шапша поручил не снижать темпов маркировки и учёта сельскохозяйственных животных

Этот вопрос в понедельник, 3 июня, обсуждался на заседании правительства.

Учет необходим для сохранения эпизоотического благополучия нашего региона.

Губернатор Калужской области отметил, что за первые четыре месяца года произведено почти 182 тысячи тонн молока, более 42 тысяч тонн мяса, около 47 миллионов яиц.

Производство сельхозпродукции выросло на 5,2%.

- На качество и безопасность продукции влияет много факторов, в том числе соблюдение производителями ветеринарных правил, биологическая защищённость хозяйств и предприятий, эпизоотическое благополучие региона в целом, - заявил Владислав Шапша.

По данным Росстата, сейчас общая численность крупного рогатого скота в калужских хозяйствах составляет 233,7 тысячи голов, свиней – 96,8 тысячи голов, мелкого рогатого скота – 26,6 тысячи голов, 5,3 миллиона голов сельскохозяйственной птицы, 27 тысяч голов кроликов, порядка 17 тысяч пчелосемей.