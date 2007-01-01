Шапша поручил не снижать темпов маркировки и учёта сельскохозяйственных животных
Учет необходим для сохранения эпизоотического благополучия нашего региона.
Губернатор Калужской области отметил, что за первые четыре месяца года произведено почти 182 тысячи тонн молока, более 42 тысяч тонн мяса, около 47 миллионов яиц.
Производство сельхозпродукции выросло на 5,2%.
- На качество и безопасность продукции влияет много факторов, в том числе соблюдение производителями ветеринарных правил, биологическая защищённость хозяйств и предприятий, эпизоотическое благополучие региона в целом, - заявил Владислав Шапша.
По данным Росстата, сейчас общая численность крупного рогатого скота в калужских хозяйствах составляет 233,7 тысячи голов, свиней – 96,8 тысячи голов, мелкого рогатого скота – 26,6 тысячи голов, 5,3 миллиона голов сельскохозяйственной птицы, 27 тысяч голов кроликов, порядка 17 тысяч пчелосемей.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....