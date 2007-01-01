Выпускников-победителей «Губернаторского дневника» наградили в Калуге
Как мы уже писали ранее, в пятницу, 31 мая, в ИКЦ прошла церемония награждения победителей конкурса «Губернаторский дневник». Он уже второй год проводится медиахолдингом «Комсомольская правда – Калуга» при поддержке губернатора Владислава Шапши.
В последний день весны глава региона лично поблагодарил 30 отличников школ региона за хорошую учебу. Однако трех победителей на церемонии не было. Дело в том, что Варвара Демкина, Екатерина Апокина и Кирилл Рухов в тот день сдавали ЕГЭ по математике. Владислав Шапша и все присутствующие пожелали ребятам успехов и сдать экзамены на сто баллов.
А свои заслуженные награды они получили в понедельник, 3 июня, в студии радио «Комсомольская правда – Калуга». В торжественной обстановке ребята получили дипломы с напутствием губернатора Владислава Шапши и подарки от спонсоров.
Также мы поговорили с выпускниками об их увлечениях и планах на будущее. Но об этом мы расскажем чуть позже. Следите за новостями на нашем сайте.
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