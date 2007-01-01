В Калуге прошел фестиваль «КАЛУГА. ДЕТИ. ФЕСТ»
Для детей организовали различные мастер-классы.
Желающие смогли сдать нормы ГТО.
Музей космонавтики был открыт для бесплатного посещения детьми.
- Хорошая идея - объединить на одной площадке столько всего интересного и полезного, - рассказал Владислав Шапша. - Интерактивные зоны, мастер-классы, конкурсы, квесты.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....