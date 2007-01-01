В калужский центр «Феникс» попал лосенок с огнестрельным ранением
Как сообщили сотрудники «Феникса», у лосенка не задет позвоночник и все конечности двигаются.
Малыша нашел житель Малоярославецкого района во время пробежки около деревни Адлеровка. К раненому лосенку мужчину привели его собаки.
Сегодня лосенка отвезли в ветклинику. Раны успели загноиться и началась анемия.
О его дальнейшем состоянии мы еще уточним в ближайшие дни. Имя малышу еще не придумали.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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