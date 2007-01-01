В калужском центре спасения диких животных «Феникс» появился слеток ушастой совы

Сотрудники центра объяснили, что делать, если вы нашли птенца.

О новом пациенте «Феникса» рассказала Вероника Матюшина.

- Люди подобрали, гнездо пострадало от урагана. Один птенец погиб, а второй сильно пострадал - у него перелом обоих конечностей, - уточнила руководитель центра. - Переломы уже заросли неправильно и он инвалид, с такими лапами ему в природу обратно нельзя. Он будет жить в центре, расти и крепнуть.

Матюшина уточнила, что если вы видите одинокого птенца, то лучшей пройти мимо.

- Их сейчас будет много. Если вы видите таких птенчиков одних, сидящих без мамы, вылетевших из гнезда, в которое они не собираются возвращаться, так как хотят научиться летать, то отнесите в траву или посадите на дерево. Не надо ждать его родителей, ваша задача отнести его подальше от дороги, на этом ваша миссия закончена. Не надо его никуда тащить, кормить непонятно чем, искать советы на форумах.

Если птенец ранен, то лучше всего обратиться к проверенным специалистам, как люди сделали в этом случае.