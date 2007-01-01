«Это были живые деревья»: калужане пожаловались на спил растений
К нам обратился читатель с жалобой на спиливание деревьев на улице Восточной в Калуге.
- Несколько месяцев назад через госуслуги обратились в городскую управу с просьбой подрезать верхушку дерева, которое совсем спрело. После продолжительных ожиданий сотрудники, отвечающие за спил деревьев приехали, - рассказал калужанин. - Но вот итог их работы немало обескуражил. Мало того, что эти рабочие обрезали деревья совсем другие, у соседнего дома, так они не удосужились спиленные ветви деревьев убрать. Бросив всё как есть, посчитав свою работу выполненной, работники удалились. А спиленные ветки валяются на газоне, тротуаре и цветниках расположенных возле домов.
Через некоторое время мужчина уточнил, что ветки с дороги все-таки убрали, но мелкий мусор ему пришлось убрать самому.
-Главная загвоздка в том, что это были живые деревья, которые ни кому не мешали. А то дерево, верхушку которого мы просили спилить, так и возвышается над общественной колонкой, - рассказал он. - А вот деревья, которые были необдуманно и неправильно обрезаны раньше – они, к сожалению, уже мертвы. Только очень бы хотелось, чтобы рабочие не спиливали дерево, про которое мы сообщали, целиком, а обрезали только его верхушку.
Мы обратились с данной проблемой к чиновникам. Там жалобу пообещали передать в УГХ.
Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину....