Проблемный завод перенесут в Калужской области
В пятницу, 31 мая, губернатор Владислав Шапша встретился с представителями предприятия, на которое долгое время жалуются жители Ферзиково.
Накануне, напомним, суд приостановил деятельность завода на 80 дней.
Власти района предложили производителю четыре площадки за пределами Ферзиково, чтобы перенести туда производство.
- Договорились, что в ближайшее время одна из них будет выбрана для размещения той части производства, которая и создает для жителей неудобства, - заявил Владислав Шапша.
Лента комментариев
Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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