День молока на молочной ферме

Где отпраздновать Всемирный день молока? Конечно, там, где оно рождается. 1 июня «ЭкоНива» приглашает всех на ферму в Уланово.

Вас ждёт:

увлекательная экскурсия по животноводческому комплексу;

дегустация натуральных молочных продуктов бренда;

шоколадный фонтан;

краски холи и яркая фотосессия;

игры на свежем воздухе и приятные подарки.

В гости к коровам и телятам

Праздник начнется с экскурсии по животноводческому комплексу, где вы познакомитесь с милыми телятами и коровами, а также узнаете, откуда же берется вкусное и полезное молоко. И даже сможете покормить малыша из бутылочки. Посмотрите, как работает современная доильная установка «Карусель» и отведаете натуральную молочную продукцию бренда — полакомитесь йогуртом, мороженым и попробуете полутвердые и премиальные твердые сыры от «ЭкоНивы».

Шоколадно-­коктейльное настроение

После экскурсии вас ждет интерактивная программа, где будет возможность приготовить себе освежающий молочный коктейль. Правда, перед этим придется немного потрудиться — покрутить педали на велоблендере. В зоне дегустации для сладкоежек будет работать шоколадный фонтан.

Танцы и краски

Яркости и веселья празднику добавят краски холи. Если вы еще не знакомы с таким развлечением, то, побывав на экскурсии по ферме «ЭкоНивы», точно впечатлитесь. Милая и необычная традиция посыпать друг друга разноцветными красками — настоящий восторг для взрослых и детей. Кстати, краски холи абсолютно безопасны и гипоаллергенны, а также легко отстирываются с любых видов тканей. Но организаторы праздника все же рекомендуют взять с собой сменный комплект одежды! Сочные фотографии будут долго радовать вас и напоминать об этом чудесном дне. В завершение будут игры на свежем воздухе и приятные подарки от «ЭкоНивы»!

С фермы — на завод

«ЭкоНива» проводит экскурсии и на молочный завод. После посещения фермы туристы часто задают вопрос: что происходит с молоком дальше? Ответ найдется на молочном заводе, который расположен в десяти минутах езды от животноводческого комплекса «Уланово», в городе Медыни.

В РАМКАХ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА ПРЕДУСМОТРЕНО:

История завода и технология производства

Здесь вы познакомитесь с историей создания, развития и модернизации завода, с ассортиментом выпускаемой продукции. А также узнаете, как сырое молоко превращается в готовые молочные продукты и насколько важен каждый этап переработки для получения качественной продукции. И точно разберетесь в сложных производственных терминах: например, чем отличается пастеризованное от ультрапастеризованного молока.

Фасовка молочной продукции

С обзорной галереи сможете увидеть работу современных фасовочных линий, где готовая молочная продукция обретает потребительскую упаковку. И проследите, как роботы складируют продукцию. Экскурсовод расскажет о способах контроля качества продуктов, раскроет секрет «стресс-камеры».

Кулинарный мастер-класс

Каждый гость сможет создать свой уникальный вкус питьевого йогурта и дизайн этикетки к нему.

Приезжайте туда, где молоко берет начало и превращается в натуральные вкусные продукты.

Экскурсии на ферму и завод проходят ежедневно!

Обязательна предварительная запись по телефону:

8 (800) 550-57-00, доб. 4.

Куда:

Молочная ферма «Уланово»: Калужская обл., Медынский р-н, д. Уланово (аграрный экскурсионный проект «ЭкоНива»).

Молочный завод «МосМедыньагропром»: Калужская обл., г. Медынь, Калужское ш., д. 22.

E-mail: contact@ekoniva-moloko.com

Сайт: https://www.ekoniva-moloko.com/

ВК: https://vk.com/ekoniva.moloko

ОК: https://ok.ru/ekoniva.moloko

Подробнее об экскурсионном проекте «ЭкоНива» здесь.