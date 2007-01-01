День молока на молочной ферме
Вас ждёт:
- увлекательная экскурсия по животноводческому комплексу;
- дегустация натуральных молочных продуктов бренда;
- шоколадный фонтан;
- краски холи и яркая фотосессия;
- игры на свежем воздухе и приятные подарки.
В гости к коровам и телятам
Праздник начнется с экскурсии по животноводческому комплексу, где вы познакомитесь с милыми телятами и коровами, а также узнаете, откуда же берется вкусное и полезное молоко. И даже сможете покормить малыша из бутылочки. Посмотрите, как работает современная доильная установка «Карусель» и отведаете натуральную молочную продукцию бренда — полакомитесь йогуртом, мороженым и попробуете полутвердые и премиальные твердые сыры от «ЭкоНивы».
Шоколадно-коктейльное настроение
После экскурсии вас ждет интерактивная программа, где будет возможность приготовить себе освежающий молочный коктейль. Правда, перед этим придется немного потрудиться — покрутить педали на велоблендере. В зоне дегустации для сладкоежек будет работать шоколадный фонтан.
Танцы и краски
Яркости и веселья празднику добавят краски холи. Если вы еще не знакомы с таким развлечением, то, побывав на экскурсии по ферме «ЭкоНивы», точно впечатлитесь. Милая и необычная традиция посыпать друг друга разноцветными красками — настоящий восторг для взрослых и детей. Кстати, краски холи абсолютно безопасны и гипоаллергенны, а также легко отстирываются с любых видов тканей. Но организаторы праздника все же рекомендуют взять с собой сменный комплект одежды! Сочные фотографии будут долго радовать вас и напоминать об этом чудесном дне. В завершение будут игры на свежем воздухе и приятные подарки от «ЭкоНивы»!
С фермы — на завод
«ЭкоНива» проводит экскурсии и на молочный завод. После посещения фермы туристы часто задают вопрос: что происходит с молоком дальше? Ответ найдется на молочном заводе, который расположен в десяти минутах езды от животноводческого комплекса «Уланово», в городе Медыни.
В РАМКАХ ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА ПРЕДУСМОТРЕНО:
История завода и технология производства
Здесь вы познакомитесь с историей создания, развития и модернизации завода, с ассортиментом выпускаемой продукции. А также узнаете, как сырое молоко превращается в готовые молочные продукты и насколько важен каждый этап переработки для получения качественной продукции. И точно разберетесь в сложных производственных терминах: например, чем отличается пастеризованное от ультрапастеризованного молока.
Фасовка молочной продукции
С обзорной галереи сможете увидеть работу современных фасовочных линий, где готовая молочная продукция обретает потребительскую упаковку. И проследите, как роботы складируют продукцию. Экскурсовод расскажет о способах контроля качества продуктов, раскроет секрет «стресс-камеры».
Кулинарный мастер-класс
Каждый гость сможет создать свой уникальный вкус питьевого йогурта и дизайн этикетки к нему.
Приезжайте туда, где молоко берет начало и превращается в натуральные вкусные продукты.
Экскурсии на ферму и завод проходят ежедневно!
Обязательна предварительная запись по телефону:
8 (800) 550-57-00, доб. 4.
Куда:
Молочная ферма «Уланово»: Калужская обл., Медынский р-н, д. Уланово (аграрный экскурсионный проект «ЭкоНива»).
Молочный завод «МосМедыньагропром»: Калужская обл., г. Медынь, Калужское ш., д. 22.
E-mail: contact@ekoniva-moloko.com
Сайт: https://www.ekoniva-moloko.com/
ВК: https://vk.com/ekoniva.moloko
ОК: https://ok.ru/ekoniva.moloko
Подробнее об экскурсионном проекте «ЭкоНива» здесь.
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....