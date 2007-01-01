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ВТБ обеспечит урегулирование долгов клиентов в нескольких банках

ВТБ запустил пилотный проект по комплексному урегулированию задолженности, который позволит заемщикам решить вопрос просрочки кредитов сразу в нескольких банках.
15:00 31.05
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По данным «Скоринг бюро», в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6%. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью. Механизм комплексного урегулирования помогает провести реструктуризацию сразу в нескольких банках, что повышает эффективность поддержки.

В рамках пилота ВТБ будет анализировать финансовое состояние заемщиков, чтобы не допустить ухудшения ситуации для них, и проактивно предложит комплексное урегулирование клиентам с предодобренной реструктуризацией. После того, как заемщик подпишет согласие на передачу информации, ВТБ свяжется с банками-партнерами для рассмотрения возможности проведения комплексного урегулирования и обсуждения индивидуальных мер поддержки заемщика.

ВТБ разработал универсальный формат согласия клиента, который отвечает требованиям законодательства о персональных данных и банковской тайне и позволит обмениваться информацией о клиенте между банками-партнерами.

«ВТБ стремится оказывать адресную помощь клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и столкнувшимся с задолженностью по кредитам. Благодаря консолидированным мерам помощи несколькими банками станет возможно финансовое оздоровление заемщика и снижение его кредитной нагрузки, при этом клиентский путь станет короче и быстрее», – заявил руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков

Справка: В 2023 году Банк России одобрил «Стандарт защиты прав и интересов заемщиков – физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Что касается Губернского исторического музея, то его экспозиция была торжественно открыта 20 апреля 1897 года, стараниями жены тогдашнего губернатора Николая Смирнова, фрейлины и светской львицы Александры Осиповны Смирновой-Россет.

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Василёк

предсказывают гадалки, а не ученые.

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Белый Орёл

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Александр Моржов

Плохая мода,теперь охранять эту игрушку надо,камеру ставить.Лучше бы дерево посадили или скамейку,но которую украсть невозможно))

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mik27

Такие ворюги как ты и сопрут.

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Area51

Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки.

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Василёк

я надеюсь эта хрень хотя бы за деньги публикуется ?

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VGA

Шапшу допросите, он памятник открывал.

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21:12 31.05
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VGA

Надеюсь, что скоро сопрут.

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Karson

они это серьёзно?

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Надеюсь, что скоро сопрут.

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