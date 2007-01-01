В Калуге отключат радио и телевидение

Профилактические работы запланированы на период с 5 по 7 июня, сообщили в министерстве цифрового развития Калужской области.

В эти три дня отключения возможны во временной промежуток с 10:00 до 17:00.

- В этот период будет останавливаться вещание сроком до четырех часов, - пояснили в министерстве.