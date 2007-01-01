В Калуге отключат радио и телевидение
Профилактические работы запланированы на период с 5 по 7 июня, сообщили в министерстве цифрового развития Калужской области.
В эти три дня отключения возможны во временной промежуток с 10:00 до 17:00.
- В этот период будет останавливаться вещание сроком до четырех часов, - пояснили в министерстве.
Лента комментариев
Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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