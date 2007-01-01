Власти Калуги ищут собственника памятника Ципулину

Соответствующее объявление появилось в официальном издании муниципальной власти.

Напомним, памятник установили месяц назад на улице Подвойского рядом с домом, в котором жил бывший градоначальник.

И вот теперь вдруг выясняется, что у него нет владельца.

- В адрес управления экономики и имущественных отношений обратился гражданин по вопросу принадлежности памятника и организации, которая будет его содержать и обслуживать, - прокомментировали нам ситуацию в пятницу, 31 мая, в городской управе. - В связи с чем была организована процедура по розыску собственников. В случае установления правообладателей имущества работа по оформлению объекта будет прекращена.