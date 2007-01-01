Власти Калуги ищут собственника памятника Ципулину
Напомним, памятник установили месяц назад на улице Подвойского рядом с домом, в котором жил бывший градоначальник.
И вот теперь вдруг выясняется, что у него нет владельца.
- В адрес управления экономики и имущественных отношений обратился гражданин по вопросу принадлежности памятника и организации, которая будет его содержать и обслуживать, - прокомментировали нам ситуацию в пятницу, 31 мая, в городской управе. - В связи с чем была организована процедура по розыску собственников. В случае установления правообладателей имущества работа по оформлению объекта будет прекращена.
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....