Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
На днях отчет с мартовскими данными опубликовал Калугастат.
По крупным и средним предприятиям Калужской области зарплата по сравнению с февралем выросла на 7,5%.
В сравнении с мартом 2023 года рост составил 17,8%.
С учетом малых предприятий и индивидуальных предпринимателей средняя зарплата в марте составила 67 426 рублей.
Лента комментариев
Area51
Нет. Есть такая фишка, как заводская́ тонировка. Сам с этим столкнулся, покупал 15е ведро в максималке, в 11 году. При установке на учёт на вопрос о тонировка со стороны гиббддедешника (кстати тонировка была голубая по кругу, кроме переда), тот был с моей стороны послан (кулюторно), с отсылом на АвтоВАЗ. Тем более, что на тачке было 12км пробега. После чего мне в течении 5 мин. выдали доки....
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