Красота весенней природы в Калужской области

А вы уже успели сделать снимки окончательно проснувшейся природы? Давайте поделимся ими в комментариях и поднимем друг другу настроение перед рабочими днями.

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