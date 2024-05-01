В Калуге на Правобережье строят магистральный водопровод

Калужане прислали фото с улицы Фомушина и сообщили, что долгое время в нескольких местах там разрывают участки и проводят работы.

- Есть ли информация, что это за работы и надолго ли? Перекопано в нескольких местах сразу.

Редакция обратилась за комментариями в Водоканал.

- Работы ведутся в рамках проекта по улучшению водоснабжения мкрн. Правый берег. Сотрудники предприятия строят магистральный водопровод диаметром 500 мм. По срокам окончания работ пока сориентировать не можем.