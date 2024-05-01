В заповеднике «Калужские засеки» заметили рысь

Пушистая красавица грациозно прошлась по Южному участку заповедника.

- Вот заповедная рысь. Она идёт рядом с экологической тропой заповедника «Засечный лес», - написали сотрудники засек. - Идёт по своим рысиным делам. Не замочив ног, то есть лап, переходит реку Машок. И дальше по пойме в глубину старого леса.

Рысь сняли на фотоловушку.