В пяти деревнях Калужской области люди жалуются на нашествие коров

Парнокопытные облюбовали деревни Лапино, Буланцево, Бышковичи, Колышкино, Волохово. На это пожаловалась наша читательница.

- Присмотра за животными никакого,а страдаем мы, жители Дзержинского района .Дохлые туши разлагаются, вонь по всей округе, - рассказывает женщина. - Мы хотим жить, как раньше жили.

Также женщина упомянула про плохое состояние дорог.