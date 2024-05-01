«Во что превратили наш скверик?»: калужане пожаловались на раскопки в городе

В редакцию на предыдущей неделе обратилась наша читательница с жалобой на перекопанный скверик, который находится на улице Георгия Димитрова.

- Выкорчеванные и сваленные деревья. Все перекопали, - рассказала женщина. – Когда примут меры, чтобы привести это в надлежащий вид? Что сделали с нашим сквериком?

После этого мы обратились в водоканал. Там нам пообещали разобраться в ситуации и обследовать место.

На следующий день нам прислали еще один ответ.

- После проведения ремонтных работ территорию привели в порядок, - рассказали коммунальщики.

Мы еще раз связались с нашей читательницей.

- Одну часть привели в порядок, а другая стала еще хуже.

Мы продолжаем следить за ситуацией.



Часть скверика, которую привели в порядок.



На этом месте, судя по фото, все осталось по прежнему.