Нутрий Пантошу и Антошу выпустили в прудик

Водоем находится на территории центра спасения диких животных «Феникс» в Калуге.



Видео с мирно купающимися животными опубликовала руководительц центра Вероника Матюшина.



Специалисты забрали нутрий к себе зимой. Без должного ухода и еды, животные бы не пережили суровую зиму.

Софья Фирсова, Видео: центр спасения и реабилитации диких животных "Феникс" Опубликовано: 01.05.2024 13:06 129