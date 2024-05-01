С праздником Весны и Труда, дорогие подписчики!

Праздник, который известен сразу под несколькими названиями - День Труда, День Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся. Его ежегододно отмечают в первый день мая в России, Азии, Америке, некоторых странах Европы, в Латинской Америке и Африке.

История праздника связана с отнюдь не праздничными событиями. В 1886 году в этот день рабочие массово вышли на забастовки в Чикаго. В демонстрации принимали участие около 40 тысяч человек. Люди требовали сократить 15-часовой рабочий день до 8-часового, а также добавить два выходных в неделю.

- Восемь часов на работу. Восемь часов на отдых. Восемь часов на то, что мы хотим! - так звучал их лозунг.

Позже всех организаторов приговорили к смертной казни.

В 1889 году в Париже этот день признали праздником международной солидарности трудящихся.



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