Калужских пожарных поздравили с 375-летием Пожарной охраны

Во вторник, 30 апреля, в стране празднуют День пожарной охраны.

В этом году службе исполнилось 375 лет.

Пожарные калужской области принимают сегодня поздравления.

- Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных, - обратился к сотрудникам начальник регионального ГУ МЧС Владислав Блеснов. - По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить на защиту родной земли от огненной стихии. Ваше мастерство, смелость, мужество, готовность помочь в трудных ситуациях, вызывают восхищение и уважение.

Калужским пожарным и их семьям в этот день желают здоровья, благополучия и удачи.