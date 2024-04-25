Калужские школьники вместе с экогероем Хохулей собрали 100 книг о природе для детей из Первомайска

Дети собрали для сверстников из подшефной школы №10 канцтовары, альбомы и книги о природе. На встречу с участниками акции пришел экогерой Хохуля.

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