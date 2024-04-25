Депутат купил машину солдатам

Нашим землякам, участвующим в специальной военной операции, был передан очередной автомобиль. УАЗ был приобретён за счёт личных средств депутата Гордумы Михаила Васильева и его друга Дмитрия.

- Автомобиль необходим нашим землякам для несения службы в зоне проведения СВО. Машина в отличном состоянии, подготовлена к эксплуатации в полевых условиях и отправится на передовую. Уверен, она хорошо послужит бойцам. Сейчас, когда наши ребята защищают Россию, мы должны обеспечить их всем необходимым. Народ и армия едины! Победа будет за нами! – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.