В Калужской области раздадут 40 тысяч Георгиевских ленточек

Всероссийскую акцию проводят Волонтёры Победы. 24 апреля они вышли на площадку перед кинотеатром «Центральный» в Калуге.

- Волонтёры не просто раздают ленты прохожим, – прокомментировал заведующий отделом военно-патриотического воспитания Областного молодежного центра Артём Митрохин. - Чтобы получить ленту, нужно правильно ответить на ряд вопросов об истории появления георгиевской ленты, правилах ее ношения.

При неверных ответах человеку дают листовку с правильной информацией, а за лентой можно приходить в следующий раз.

Перед «Центральным» и на бульваре улицы Степана Разина волонтеры будут дежурить ежедневно до 9 мая с 15:00 до 17:00.