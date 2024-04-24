Калужане 834 тысячи раз записались к врачам через интернет

Такая статистика зафиксирована с начала нынешнего года, сообщили 24 апреля в областном министерстве здравоохранения.

- Чаще всего пациенты записываются на прием к своему участковому врачу, - пояснили в минздраве. - Участковый врач - это специалист с наибольшим врачебным кругозором. Он распознает ваш недуг и выпишет направление к нужному специалисту.

Записаться на прием можно через Госуслуги либо на сайте регистратура40.рф. Также работает горячая линия 122.