В Калужской области дополнительную выплату получили 89 ветеранов

Это люди, которые непосредственно участвовали в Великой Отечественной войне, пояснили в региональном отделении Социального фонда.

К 79-й годовщине Победы им начислили по 10 000 рублей.

Деньги ветераны получили автоматически вместе с другими выплатами за апрель: двумя пенсиями, дополнительным материальным обеспечением и ежемесячной денежной выплатой.