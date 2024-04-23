Калужанка нашла работу после визита на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

Наталья работала диспетчером, но в организации произошло сокращение. Женщина из Ульяновского района обратилась в службу занятости с надеждой на помощь в поисках работы, рассказали 23 апреля в правительстве Калужской области.

Наталья приняла участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства 12 апреля в Ульяновском культурно-досуговом центре.

В итоге женщина нашла работу диспетчера в другой организации.