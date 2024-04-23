Фонд президентских грантов начал оценку проектов 2023 года

На специальном сайте размещены данные о подлежащих оценке проектах. Среди них – 18 от Калужской области.

Поучаствовать в оценке могут все активные граждане. Отзывы принимаются до 20 июня.

Далее все проекты распределят на категории: успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные. Кроме того, будет составлен список 100 лучших проектов.