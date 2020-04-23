В Калуге умер главный инженер УКТ

Расиму Шарипову было 70 лет. Он скончался вечером в понедельник, 22 апреля, рассказали в «Управлении Калужского троллейбуса».

В калужском транспортном предприятии он проработал 48 лет. Последние 34 года был главным инженером. При его участии были построены троллейбусные линии и тяговые подстанции для пуска троллейбусов в поселок Северный и на Правобережье.

Пять лет назад Шарипов был награжден знаком «За личный вклад в развитие Калуги».

Прощание с ним пройдет 24 апреля в 11:00 на Грабцевском шоссе, 101, белый зал.