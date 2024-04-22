В Калужской области стартовал конкурс плакатов «Берегите лес от пожара!»

О старте проекта в понедельник, 22 апреля, объявило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Подготовить плакаты предлагается юным калужанам.

- Победителей определят в трёх в трех возрастных группах: дошкольники, дети от 8 до 12 лет, а также подростки до 16 лет. Их ждут дипломы и памятные призы, - пояснили в Минприроды.

Заявки на конкурс принимаются до 13 мая по ссылке. Дополнительная информация по телефону: (4842) 71-99-97.