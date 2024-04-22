400 жителей Калужской области поучаствовали в тематических лекциях в честь Дня космонавтики

Тематические лектории организовало общество «Знание». Мероприятия были приурочены к 63-летию первого полета человека в космос.

По всей стране состоялось более тысячи мероприятий. О цикле лекций, который прошел с 10 по 18 апреля в Калужской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия проводили на площадках образовательных и культурных учреждений в 15 муниципалитетах области.

- Школьники и студенты, преподаватели и служащие обсудили с лекторами космические победы России, первый полёт человека в космос и начало новой эпохи в изучении космического пространства, связь калужской земли с Юрием Гагариным, освоением космоса в СССР и России и многое другое. В мероприятиях приняли участие порядка 400 жителей региона, - отметили в правительстве.

Председатель Калужского регионального отделения Российского общества «Знание» Максим Казак рассказал, что 12 апреля – действительно значимая дата для всех жителей области, что еще раз подтвердил проявленный интерес жителей к лекциям.