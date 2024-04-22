В Калужской области назвали самые востребованные профессии в промышленности

Это инженеры, слесари и токари, сообщили 22 апреля в правительстве региона.

В целом по нашей области работодатели заявили на портале «Работа России» больше 14 тысяч вакансий. Из них 63% – это рабочие профессии.

Сейчас требуются 813 инженеров, 708 слесарей и 139 токарей.

Как отметила директор Кадрового центра Калужской области Инна Андреева, сотрудники службы занятости, модернизированной в рамках нацпроекта «Демография», знакомят всех кандидатов с предложениями, организуют обучение. С начала года на калужские предприятия устроили 36 слесарей и 25 инженеров.