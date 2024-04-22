За 2023 год в Калужской области вдвое увеличилось число волонтеров

Участников различных добровольных движений – около 80 тысяч.

В понедельник, 22 апреля, на заседании правительства начальник управления молодежной политики области Елена Валуева рассказала о развитии волонтерства.

Она подчеркнула, что волонтеры играют важную роль в обществе, посвящая свое время и силы для помощи другим.

- Не оставайтесь в стороне от этих вопросов, - дал поручение чиновникам губернатор Владислав Шапша. - Это важнейшая часть нашей жизни. Люди сегодня готовы работать на благо общества, работать добровольно, инициативно. Это очень помогает.