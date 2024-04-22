Портфель рублевых пассивов ВТБ превысил 7 трлн

erid: 2Vfnxx7GRKv

С начала года портфель рублевых пассивов ВТБ вырос на 12% (760 млрд рублей) и превысил 7 трлн. Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 7,6 трлн, рост с начала года – 11%. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Ставки по депозитам на рынке в начале этого года остаются на максимальных уровнях, что способствует сохранению сберегательной модели поведения россиян. ВТБ активно наращивает свой портфель привлеченных средств, в первую очередь – в рублях, выступая одним из маркетмейкеров всего рынка. Только в первом квартале мы обеспечили более четверти его прироста, увеличив нашу рыночную долю примерно до 15,75%. Запланированный в ближайшее время запуск новых сберегательных инструментов позволит нам поддержать высокий спрос со стороны клиентов. Уже в мае мы предложим им вклад-флоатер с доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ», – комментирует Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, рынок классических пассивов за первый квартал этого года увеличился на 2 трлн рублей (+4,5%), во втором квартале прибавит еще 1,5-1,7 трлн и может достигнуть, по оценке ВТБ, 48 - 48,5 трлн рублей по итогам первого полугодия.

Сохранение высокого уровня ключевой ставки Центрального Банка поддерживает привлекательную доходность на рынке сбережений. В первую очередь, внимание клиентов российских банков сосредоточено на срочных депозитах, которые в первом квартале выросли более, чем на 1,3 трлн, обогнав прирост средств до востребования в 2 раза.

Стабильный интерес потребители проявляют и к накопительным счетам. С момента запуска ВТБ-счета в конце ноября прошлого года клиенты открыли уже 2,3 млн счетов, а объем портфеля достиг 870 млрд рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка.

Вклад-флоатер, который ВТБ готовится запустить в мае, будет доступен для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Предусмотрена возможность выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.

В рамках стратегии развития сберегательных продуктов до 2026 года ВТБ удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов – он превысит 11 трлн рублей – и нарастит долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.