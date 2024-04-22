79 калужан пострадали от укусов клещей за неделю

Среди обратившихся к врачам было 19 детей, сообщили 22 апреля в региональном управлении Роспотребнадзора.

Год назад в этот же период клещей было почти в два раза меньше.

Сейчас больше всего случаев зафиксировано в Калуге, Обнинске, Кировском и Козельском районах.

В лаборатории за неделю проверили 61 клеща. Боррелиоз выявлен в 11 случаях.