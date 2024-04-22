В Калуге установят космонавтика-выпускницу

Его создание оплатила Александра Чеснокова из города Долгопрудный Московской области.

Судьба девушки несколько лет была связана с нашим городом. Также, как отметила сама Александра, с Калугой через фигуру Константина Циолковского связан и Долгопрудный, который ранее носил название Дирижаблестрой.

- Есть взрослые фигурки космонавтов, есть дети, а теперь есть и подросток! - сообщила Александра.

Где именно в Калуге установят нового космонавтика, пока не уточняется.