В Калуге за неделю родились двойня и тройня

Всего за неделю, с 15 по 20 апреля, в городе появились на свет 60 детей.

Среди них 36 мальчиков и 24 девочки, сообщили в загсе.

Среди необычных имен отмечены Лада, Стефан и Филипп.

Также за эту неделю сыграли 46 свадеб.