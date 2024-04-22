В Обнинске завершается ремонт детского отделения больницы

Работы закончатся в мае, сообщил на выходных губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Также стало известно, что обновленная водолечебница откроется до конца нынешнего года. Идет ремонт и в поликлинике №1.

- Видно, что вопросы решаются, - прокомментировал глава региона. - Конечно, хотелось бы, чтобы больше и быстрее. Впереди обновление хирургического отделения.

Губернатор подчеркнул, что приемное отделение будет совершенно нового уровня. Там смогут разделить потоки пациентов.

Шапша также поручил подготовить перечень предложений по решению других проблемных вопросов.