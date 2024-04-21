Калуга вошла в пятёрку российских городов с самым высоким уровнем жизни

Исследование провели специалисты Финансового университета при правительстве России. Итоги опубликованы 18 апреля.

Кроме Калуги в топ-5 попали Москва, Грозный, Санкт-Петербург и Сочи. Итоги подвели по результатам первого квартала 2024 года.

По мнению аналитиков, наибольший рост отмечен в оценке работы ЖКХ.

- С начала нынешнего года выросла самооценка материального благополучия, улучшилась оценка сохранения окружающей среды, качества медицинского обслуживания, системы среднего и высшего образования, - рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец.

Средний итоговый индекс в первом квартале нынешнего года заметно вырос, он поднялся на 97 пунктов, отмечается в исследовании.

Финансовый университет проводит такие мониторинги с 2015 года.