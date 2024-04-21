Владислав Шапша поздравил сотрудников органов местного самоуправления с праздником

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с днём местного самоуправления. Муниципальная власть ближе всего к людям. И самая главная оценка вашей работы — это доверие жителей. Люди ждут от вас не только решения проблем, но и искреннего участия. Поэтому в вашей работе так важны открытость, отзывчивость, заинтересованность и, конечно, компетентность, инициативность и настойчивость.

Эффективный и полезный инструмент в вашей работе — социальные сети. Он помогает понять настроение в обществе, то, что волнует земляков. Но не всё решается в сети. Жители очень ценят личные встречи, совместные мероприятия. Благодарю вас за активную гражданскую позицию, неравнодушие к судьбе своих муниципалитетов, стремление сделать жизнь в регионе лучше.

Желаю не останавливаться на достигнутом, успешно реализовывать новые проекты и планы.